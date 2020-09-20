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Сонячно і до +25 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна , Неділя 20 вересня 2020 09:59
Сонячно і до +25 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні на неділю, 20 вересня, буде сонячною у всіх областях. Стовпчики термометрів вдень покажуть від +18 до +25 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході повітря прогріється від +19 до +24 тепла вдень, а вночі в регіоні буде близько +6 градусів. Температура повітря буде вища в Закарпатській області.

У центрі та на півночі країни очікується від +18 до +22 вдень, а вночі від +5 до +9 градусів.

На південному сході України стовпчики термометрів покажуть від +18 до +25, а вночі температура опуститься до +6 +13 градусів. Найтеплішою виявиться Херсонська область.

Сонячно і до +25 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 20 вересня (meteo.gov.ua)

У Києві та області буде від +18 до +21, вдень від +6 до +9 градусів вночі. Очікується сонячна погода.

Сонячно і до +25 тепла: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 20 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні очікується різке зниження температури, що обумовлено арктичним повітрям, який прийде в країну.

Також РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Бета". Він може посилитися і стати ураганом найближчими днями.

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