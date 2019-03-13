Синоптики розповіли про погоду в Україні 14 березня

Місцями очікується дощ та мокрий сніг

Погода в Украине: завтра, 14 марта, в западных, Житомирской и Киевской областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Сообщается, что ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от +2 тепла до -3 мороза, в большинстве районов Левобережья -4-8 мороза, днем +5-10 тепла; в Карпатах в течение суток -0-5 мороза.

РБК-Украина писало, что в Киеве в четверг солнце спрячется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем +6+8 градусов.

Ранее сообщалось, что с 16-18 марта в Киеве ожидается повышение температуры до +12+18 градусов.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохранится 13-14 марта. Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) будет сохранятся 13-14 марта-в горах Львовской и Черновицкой областей.