У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

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Лавинна небезпечність очікується протягом 13-14 березня

Сніголавинна небезпека у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться 13 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Як зазначається, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігатиметься 13-14 березня на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Крім того, низька сніголавинна небезпека (1 рівень) буде зберігатися 13-14 березня у горах Львівської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, вчора 12 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей попереджали про значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).

РБК-Україна писало, завтра, 13 березня, очікується вдень +4+8 градусів, у Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях до +9+11 градусів. Вітер завтра буде південного напрямку, 5-10 м/с, на Заході можливі пориви до 15 м/с.

Раніше повідомлялося, що вихідними 16-17 березня та в понеділок 18 березня у Києві очікується до +12+18 градусів.