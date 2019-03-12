Синоптики розповіли про погоду в Україні 13 березня

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Завтра в деяких областях очікується сніг

Погода в Україні завтра, 13 березня, погіршиться, в деяких областях очікується сніг та мороз. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра без опадів, лише вночі в Донецькій і Луганській області місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с.

Температура вночі до -7 градусів, на крайньому півдні країни місцями до +3, вдень до +9. На високогір'ї Карпат протягом доби до -10.

Нагадаємо, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на території Криму сьогодні очікується ускладнення погодних умов. Там прогнозують значні опади.

РБК-Україна писало, що в результаті негоди в Україні на ранок 12 березня знеструмлено 537 населених пунктів в 15 областях. Найбільше постраждали Київська і Хмельницька області.

Зазначимо, що погода в Україні в найближчі дні погіршиться, очікується штормовий вітер і невеликі морози вночі.

Додамо, що сьогодні у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг та дощ. Вдень у Криму та Приазов'ї значні опади. На решті території без істотних опадів. Температура вночі від -4 до +1 градусів. На узбережжі морів та в Криму до +5, вдень до +7, на Закарпатті до +10.