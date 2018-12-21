Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві також сьогодні прогнозують невеликий сніг

У Києві сьогодні, 21 грудня, очікується сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні в Києві невеликі опади переважно у вигляді снігу, місцями на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с, температура близько 0.

Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій водіїв і пішоходів закликають бути обережними та дотримуватися заходів обережності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю в Україні суттєво погіршиться погода, синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу, дощі, але в той же час очікується істотне підвищення температури повітря.

У західних областях вночі температура повітря становитиме від -2 до -9, вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 2. У північних і центральних областях України, вночі від -2 до -5, вдень температура повітря становитиме від -1 до 0. У східній частині вночі очікується від -3 до -6, вдень температура повітря становитиме від -1 до +1.

На півдні України вночі від -1 до -3, вдень до +4.