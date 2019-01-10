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Початок нової операції в Сирії не залежить від виведення військ США, - МЗС Туреччини

Новини » Політика    10.01.2019 - 11:38
Початок нової операції в Сирії не залежить від виведення військ США, - МЗС Туреччини
Фото: Мевлют Чувашоглу (twitter.com/di4arik251)

У Туреччині заявили, що операція буде проведена для забезпечення нацбезпеки і захисту від терористів

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що наміри Анкари провести в Сирії нову військову операцію не пов'язані з виведенням американських військ з цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Він підкреслив, що операція Туреччини не залежить від виведення американських військ.

"Підуть вони чи ні, ми все одно зробимо все необхідне для забезпечення національної безпеки і захисту від терористичних організацій. Наша операція не залежить від виведення американських військ", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина найближчим часом перейде до рішучих дій по нейтралізації терористів на території Сирії. Газета Yeni Safak повідомляє, що Туреччина може почати операцію проти курдів на півночі Сирії в будь-який момент після візиту в республіку помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

За словами Ердогана, спроба поставити Туреччині умови щодо виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою". Ердоган зазначив, що Анкара не може прийняти вимогу помічника президента США з нацбезпеки Джона Болтона про ненапад на сирійських курдів. Він також заявив, що Болтон здійснив "серйозну помилку", коли поставив перед Туреччиною умови виведення американських військ з Сирії.

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