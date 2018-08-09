Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

В Україні 10-13 серпня переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки

В Україні 9-13 серпня 2018 року буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 9-13 серпня в Україні буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

"По Київській області 9-10 серпня в південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня о 15:07 у чергову частину Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі навчального корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії. Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

В результаті пожежі в Інженерно-педагогічної академії в лікарню з тепловим ударом був госпіталізований 35-річний працівник ДСНС, який брав участь у гасінні пожежі.

Також повідомлялося, що в Чернігові на вулиці 1 Травня згорів автобус 12-го маршруту, під час загоряння в маршрутці перебували пасажири.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.