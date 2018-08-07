Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні

В Україні 7-13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні до 13 серпня 2018 року переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки - 5 класу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за інформацією вітчизняних синоптиків, в Україні 7-13 серпня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежонебезпеки. Разом з тим, 7-8 серпня пожежна небезпека омине більшість західних областей та Київську область.

Також зазначається, що 8-10 серпня у південній половині Київської області, а 11-13 серпня - в більшості районів області утримається пожежна небезпека 5 класу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 7 серпня 2018 року, у східних областях України, а також на півдні і в Дніпропетровській області очікується короткочасний дощ та грози. Температура повітря в Україні підніметься до +32 градусів тепла.

Зазначимо, раніше ВВС повідомляло, що європейські країни у найближчі дні накриє екстремальна спека. Зокрема, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47.