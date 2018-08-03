Європу в найближчі дні накриє екстремальна спека

В Іспанії, Португалії, Італії та Греції температура досягне +47

Європейські країни у найближчі дні накриє екстремальна спека, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що у зв'язку з надходженням гарячого повітря з Африки постійно зростає температура повітря в Іспанії та Португалії. Згідно з поточним прогнозом, сьогодні та завтра у південній частині обох країн очікується до +47, що практично максимально наближається до абсолютних температурних рекордів - +47,4 в Португалії і +47,3 в Іспанії.

Також повідомляється, що Італія оголосила про екстремальну спеку у центрі та півночі країни, включаючи Рим, Флоренцію та Венецію. Крім того, синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура проб'є +48, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні. Зокрема, за даними Укргідрометцентру, 3-5 серпня у східних і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.