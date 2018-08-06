Синоптики попереджають про грози в Україні 7 серпня

Температура повітря в Україні завтра підніметься до +32

У східних областях України, а також на півдні і в Дніпропетровській області завтра, 7 серпня 2018 року, очікується короткочасний дощ та грози. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними вітчизняних синоптиків, завтра в Україні температура повітря підніметься до +32 градусів тепла.

"7 серпня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 17-22 градуси, вдень 27-32 градуси", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, на решті території країни опадів не очікується, температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів, вдень - до +28 градусів, а на Закарпатті - до +31 градусу тепла.

Крім того, зазначається, що у Приазов'ї завтра місцями очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в Україні також очікуються грози, місцями - шквали.