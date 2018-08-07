Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В Украине 7-13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине до 13 августа 2018 года будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности - 5 класса. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по информации отечественных синоптиков, в Украине 7-13 августа сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Вместе с тем, 7-8 августа пожарная опасность обойдет большинство западных областей и Киевскую область.

Также отмечается, что 8-10 августа в южной половине Киевской области, а 11-13 августа - в большинстве районов области сохранится пожарная опасность 5 класса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 7 августа 2018 года, в восточных областях Украины, а также на юге и в Днепропетровской области ожидается кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха в Украине поднимется до +32 градусов тепла.

Отметим, ранее ВВС сообщало, что европейские страны в ближайшие дни накроет экстремальная жара. В частности, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47.