Синоптики попереджають про високий рівень забруднення повітря в Києві

Високий рівень забруднення протримається щонайменше до 3 серпня

У Києві спостерігається перевищення шкідливих домішок в повітрі через високу денну температуру. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура і нічні затримуючі шари повітря).

Так, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 - 6 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація), в районах площ Бессарабська і Деміївська; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 - 7,5 середньодобових ГДК, в районах площ Бессарабська та Деміївська; Оболонського проспектів і Перемоги, бульвару Л. Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грози та град на західній Україні.