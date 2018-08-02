Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве

Высокий уровень загрязнения продержится минимум до 3 августа

В Киеве наблюдается превышение вредных примесей в воздухе из-за высокой дневной температуры. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Киеве наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).

Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабская и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабская и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Л. Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозах и граде на западной Украине.