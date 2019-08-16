Синоптики попереджають про погіршення погоди на сході України

Погода в Україні 17 серпня у східних областях України погіршиться, синоптики передають дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом УкрГідрометцентру, 17 серпня у східних областях України очікуються грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

Також РБК-Україна писало про погоду на завтра, 17 серпня, температура вночі складе +11+16 градусів, а у західній частині місцями буде +8+10 градусів. При цьому в східних і південних областях вночі очікується +13+18 градусів. У Києві в суботу температура вночі складе +13+15, а вдень +22+24 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня дощі та грози накриють Запорізьку і Донецьку області, в Дніпропетровській, Луганській і Харківській очікується мінлива хмарність.

Також синоптики попереджають, що погода в Україні у суботу, 17 серпня, буде однією з найхолодніших у Європі. Денна температура повітря становитиме +17+24 градусів. У неділю, 18 серпня, температура повітря почне вирівнюватися.

Варто відзначити, що в Києві липень був дуже холодним. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала 19,8 градусів і виявилася вищою за кліматичну норму всього на півградуса.