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Схід України накриють дощі

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 08:00
Схід України накриють дощі
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дощі і грози накриють Запорізьку і Донецьку області

Погода в Україні: 16 серпня дощі та грози накриють Запорізьку і Донецьку області, в Дніпропетровській, Луганській і Харківській очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, у західних і північних областях сьогодні мінлива хмарність, при цьому в Чернігівській області - дощі. Температура повітря вдень сягне +20 +29, вночі очікується +14 +16. У центрі країни 16 серпня мінлива хмарність, температура повітря вдень сягне +20 +30, вночі очікується +11 +16.

Схід України накриють дощі

На півдні України сьогодні без опадів, очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень сягне +26 +30, вночі очікується +15 +19. У східних областях мінлива хмарність, температура повітря вдень +26 +30, вночі очікується +14 +19.

У Криму в п'ятницю дощі з грозами. Температура повітря вдень +27 +29, вночі очікується +18 +20.

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні дощі. Температура повітря вдень сягне +19 +21, вночі очікується +13 +15.

Схід України накриють дощі

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