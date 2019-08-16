Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на востоке Украины

Погода в Украине 17 августа в восточных областях Украины ухудшится, синоптики передают дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Укргидрометцентра, 17 августа в восточных областях Украины ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

РБК-Украина писало о погоде на завтра, 17 августа, температура ночью составит +11+16 градусов, а в западной части местами будет +8+10 градусов. При этом в восточных и южных областях ночью ожидается +13+18 градусов. В Киеве в субботу температура ночью составит +13+15, а днем +22+24 градусов.

Напомним, сегодня, 16 августа дожди и грозы накроют Запорожскую и Донецкую области, в Днепропетровской, Луганской и Харьковской ожидается переменная облачность.

Также синоптики предупреждают, что погода в Украине в субботу, 17 августа, будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17+24 градусов. В воскресенье, 18 августа, температура воздуха начнет выравниваться.

Стоит отметить, что в Киеве июль был очень холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.