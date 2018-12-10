Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з мокрим снігом, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, від 0 до +2

Погода на сьогодні: 10 грудня 2018 на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході майже в усіх областях пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від +2 до +5, вночі від -1 до +4. У північних областях без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +4. У центрі дощі зі снігом пройдуть у всіх регіонах, крім Черкаської області, вдень від 0 до +4, вночі від 0 до +4.

На сході така ж ситуація з опадами, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до +2. На півдні очікуються дощі, температура вдень від 0 до +6, вночі від 0 до +4. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від +4 до +6.

Фото: погода на 10 грудня

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 10 грудня без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до -2. Вітер південний, 5-10 м / с.

Фото: погода в Києві та області

