У Києві та області до вечора очікується туман

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також очікується погана видимість на дорогах

У Києві і області в неділю ввечері і вранці в понеділок очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Повідомляється, що до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня туман, видимість 200-500 м.

Як писав Styler, в найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов. 9 грудня у більшості областей очікується випадання опадів вигляді снігу і дощу. З початку робочого тижня небо над Україною проясниться, але 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що в Україні погода в останній місяць року буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

З понеділка, 10 грудня і до середи, 12 грудня буде ясно і сухо. Прогнозується деяке похолодання від -6 до -3.

13 і 14 грудня буде хмарно, очікується дощ зі снігом. Стовпчик термометра показуватиме від -2 до +1.