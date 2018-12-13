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На в’їздах до Києва відкрили пункти обігріву для водіїв

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 10:00
На в’їздах до Києва відкрили пункти обігріву для водіїв
Фото: пункт обігріву ДСНС (kyiv.dsns.gov.ua)

Вони працюють у всіх основних напрямках

На в'їздах у Київ з 6:00 13 грудня розпочали роботу пункти обігріву для водіїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, пункти обігріву відкрили після того, як через посилення снігопадів було обмежено в’їзд вантажного транспорту до Києва. Вони працюватимуть у всіх основних напрямках до окремого розпорядження.

"В місцях відстою великогабаритного автотранспорту на час обмеження в’їзду в місто Київ працюватимуть пункти обігріву для водіїв", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, пункти обігріву працюватимуть на Бориспільському шосе, Броварському проспекті, Гостомельському, Одеському та Житомирському напрямку.

Там встановили спеціальні рятувальні намети, де водії можуть зігрітися, попити чай та поїсти. Рятувальники цілодобово чергують на пунктах обігріву.

Фото: пункти обігріву на в'їздах до Києва (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві через снігопад заборонили в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 16:00 12 грудня. 

Раніше повідомлялося, що найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі.

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