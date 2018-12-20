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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -6

Новини » Суспільство    20.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -6
Ілюстративне фото (pixabay.com/12019)

У Києві без опадів, вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 20 грудня 2018 на території України без опадів, температура повітря вдень від -6 до +4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -5, вночі від -6 до -10. У північних областях вдень від -2 до -6, вночі від -7 до -10. В центрі вдень від 0 до -4, вночі від -3 до -8.

На сході вдень від 0 до -4, вночі від -1 до -7. На півдні теж без опадів, температура вдень від -1 до +2, вночі від -1 до -6. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -6

Фото: погода на 20 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 20 грудня без істотних опадів, вдень від -4 до -6, вночі від -7 до -9. Вітер східний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, вдень до -6

Фото: погода в Києві та області

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