Школярам, які довгий час хворіють, дозволили навчатися у лікарні

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Лікарня має надати дозвіл та забезпечити приміщення, де діти вчитимуться під час лікування

В Україні з 2019 року діти, які тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть навчатися у лікарнях. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook-сторінку в.о.міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

За її словами, МОЗ разом з Міністерством освіти та науки України розробило положення, щоби школярі, які проходять лікування в умовах стаціонару, могли навчатися за шкільною програмою.

"Головні умови - бажання дитини вчитися, згода батьків та дозвіл від лікаря. Для того, щоб розпочати навчання, батьки або законні представники дитини мають написати заяву", - повідомила Супрун.

За її словами, заняття та їхню тривалість буде сплановано залежно від стану здоров’я дитини та рекомендацій лікаря. Уроки йтимуть за шкільною програмою, учні отримуватимуть оцінки та складатимуть атестацію.

"Почати навчання в умовах стаціонару можна буде вже з 2019 року, коли всі обласні лікарні підпишуть угоди про співпрацю з місцевими закладами загальної середньої освіти. За бажанням долучитись до програми навчання в лікарнях можуть і районні лікарні", - наголосила Супрун.

Вона підкреслила, що керівництво медзакладу має забезпечити приміщення для класної кімнати, створити належні умови для занять та визначити координатора освітнього процесу.

"Контролем якості освіти опікуватиметься директор відповідної школи. Директор визначатиме координатора освітнього процесу від школи. Він стежитиме за наявністю підручників, освітніх ресурсів та сервісів, розкладом занять тощо", - пояснила Супрун.

За її словами, визначено, що в одному шкільному класі в лікарні займатимуться від 5 до 12 учнів. Крім того, уряд передбачив на впроваждення такого механізму 12 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у Міністерсстві освіти повідомляли, що для створення умов навчання дітей, котрі довгий час перебувають у лікарнях, розроблено проект положення, який має врегулювати це питання. Проект був готовий у серпні 2018 року.