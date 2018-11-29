Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Водіїв закликають дотримуватися на дорогах швидкісного режиму та дистанції
У Києві сьогодні, 29 листопада, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на дорогах столиці 29 листопада місцями ожеледиця. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень від -3 до -5.
Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту, водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні 29-30 листопада в деяких областях очікуються пориви вітру до 17-22 м/с.