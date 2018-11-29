Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Ілюстративне фото (УНІАН)

Водіїв закликають дотримуватися на дорогах швидкісного режиму та дистанції

У Києві сьогодні, 29 листопада, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, на дорогах столиці 29 листопада місцями ожеледиця. У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень від -3 до -5.

Для запобігання травматизму та аварійних ситуацій киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту, водіям рекомендують дотримуватися наступних порад:

дотримувати швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в Україні 29-30 листопада в деяких областях очікуються пориви вітру до 17-22 м/с.