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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура від +1 до -7

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура від +1 до -7
Фото: в Україні без опадів (pixabay.com)

У Києві вдень від -3 до -5

Погода на сьогодні: 29 листопада 2018 на всій території України без опадів, лише в Криму очікується сніг, температура повітря вдень від +1 до -7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 1 до -7, а вночі від -8 ° до -12. На півночі теж без опадів, вдень від -3 до -6, вночі від -8 ° до -12. У центральній частині сухо, вдень від -3 до -5, вночі від -8 ° до -11.

На сході сухо, вдень від -2 до -5, вночі від -6 до -9. На півдні також без опадів, температура вдень від 0 до -3 градуси, вночі від -4 до -6. У Криму сніг, вдень від +1 до -1, вночі від -2 до -4.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура від +1 до -7Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура від +1 до -7Фото: прогноз на 28 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 листопада без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -8 до -10. Вітер північно-східний, 5-10 м/сек.

Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від -5 до +5
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