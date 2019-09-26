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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 08:15
Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У східних областях сьогодні заморозки очікуються до -3

Погода в Україні 26 вересня погіршиться, очікуються заморозки до -3. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як повідомляється, сьогодні вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні західну частину України накриють дощі. Разом з тим, погіршиться погода на півдні, а саме у Херсонській та Миколаївській областях. У Чернігівській та Сумській областях також дощі і температура повітря вдень +13+15.

Натомість, на сході, Харківській, Луганській та Донецькій областях, сьогодні мінлива хмарність, дощів не буде. Також у Дніпропетровській та Запорізькій областях не буде опадів.

РБК-Україна писало, що за даними синоптика Наталки Діденко, з сьогоднішнього дня в Україну повертається тепло. Вона зазначає, що, поки що, заморозки відступають.

Зазначимо, що у Києві сьогодні дощ, температура повітря вдень досягне +13. Ранок у столиці хмарний, але дощу поки немає.

Сьогодні захід Україну накриють дощі Синоптик розповіла, коли заморозки почнуть відступати
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