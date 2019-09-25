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Синоптик розповіла, коли заморозки почнуть відступати

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 13:40
Синоптик розповіла, коли заморозки почнуть відступати
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні з завтрішнього дня потеплішає

Погода в Україні 26 вересня різко зміниться, заморозки відступають. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Діденко повідомляє, що завтра в західних та північних областях, а також у Вінницькій області будуть опади. Натомість, у східній частині, більшості центральних областей та півдня втримається суха погода. Температура повітря повітря вдень досягне +14+20, у північних областях - +10+15.

"Заморозки відступають. Поки що", - повідомила синоптик.

Синоптик розповіла, коли заморозки почнуть відступатиФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

За даними синоптика, у Києві завтра дощ, температура повітря вдень досягне +13.

Нагадаємо, синоптики Українського Гідрометцентру повідомляли, що погода завтра погіршиться, у східних областях очікуються заморозки до -3. Вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.

Зазначимо, що сьогодні у західних областях пройдуть дощі. У всіх інших областях опади не очікуються. У столиці сьогодні вдень +14+16, дощів немає.

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