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Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 12:12
Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні
Ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

На більшості території України оголошена 5 класу пожежна небезпека

Синоптики оголосили надзвичайну пожежну небезпеку на більшості території України на 16-18 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у період з 16 по 18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

РБК-Україна писало про прогноз погоди на сьогодні і найближчі дні. За інформацією синоптика Наталки Діденко, 17 липня очікується дощ та прохолодна погода, а вже з 19 липня до України повернеться спека.

Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні

Прогноз погоди на 17 липня

"Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra (як не Касандра, так Хандра)) вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі і локальні грози", - написала Діденко.

У столиці України сьогодні очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень +21 +23, вночі +12 +14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дніПогода у Києві 17 липня

Нагадаємо, синоптики попереджають,  що сьогодні в більшості областей грози, в Приазов'ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. 

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