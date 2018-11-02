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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 09:04
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, пожежна небезпека очікується у Києві та області

В Україні 2-5 листопада у деяких областях очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, 2-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), на Івано-Франківщині високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

"У Київській області 2-5 листопада у південних, східних районах області та в районі Фастова утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 2 листопада 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від +11 до +21.

В столиці України 2 листопада без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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