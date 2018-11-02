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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    02.11.2018 - 09:04
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, пожарная опасность ожидается в Киеве и области

В Украине 2-5 ноября в некоторых областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 2-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса), на Ивано-Франковщине высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

"В Киевской области 2-5 ноября в южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что 2 ноября 2018 на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем от +11 до +21.

В столице Украины 2 ноября без осадков, днем от +12 до +14, ночью от +4 до +6. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

В Киеве заминировали три вокзала Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности до 5 ноября
Новости Украины ГСЧСпожарная опасностьсиноптики
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