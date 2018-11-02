Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +21

Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень до +14

Погода на сьогодні: 2 листопада 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від +11 до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +13 до +21, вночі від +7 до +21.

На півночі без опадів, вдень від +11 до +14, вночі від +2 до +6. У центральній частині ясно і сухо, вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +5. На сході без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +0 до +3. На півдні теж сухо, температура вдень від +12 до +17, вночі від +6 до +8.

У Криму вдень від +13 до +15, вночі - до +9, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 2 листопада

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 2 листопада без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.