Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Києві до 23 жовтня

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки протримається протягом двох днів

У Києві до 23 жовтня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 21-23 жовтня в столиці очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і дотримуватися правил поведінки в разі виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області загорілися склади з зерном. Зокрема, в ніч на 21 жовтня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на зернових складах в Гаврилівці Барвінківського району. Пожежа виникла в складському приміщенні з насінням соняшнику і швидко перекинулася на сусідній склад із зерном пшениці.

До моменту прибуття пожежних горіли два склади, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, а також була загроза розповсюдження на сусідні склади. До гасіння залучили бригади з Лозової, а також пожежний поїзд зі Слов'янська Донецької області. Близько 02:20 пожежу вдалося локалізувати.