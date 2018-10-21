ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Києві до 23 жовтня

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 15:54
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки протримається протягом двох днів

У Києві до 23 жовтня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що 21-23 жовтня в столиці очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і дотримуватися правил поведінки в разі виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області загорілися склади з зерном. Зокрема, в ніч на 21 жовтня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на зернових складах в Гаврилівці Барвінківського району. Пожежа виникла в складському приміщенні з насінням соняшнику і швидко перекинулася на сусідній склад із зерном пшениці.

До моменту прибуття пожежних горіли два склади, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, а також була загроза розповсюдження на сусідні склади. До гасіння залучили бригади з Лозової, а також пожежний поїзд зі Слов'янська Донецької області. Близько 02:20 пожежу вдалося локалізувати.

 

Під Києвом футболісти одного з клубів потрапили в ДТП
Новини України Київпожарная опасностьсиноптики Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся