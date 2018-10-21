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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киеве до 23 октября

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 15:54
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайный уровень пожарной опасности продержится в течение двух дней

В Киеве до 23 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что 21-23 октября в столице ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и соблюдать правила поведения в случае возникновения пожара.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области загорелись склады с зерном. В частности, в ночь на 21 октября спасатели получили сообщение о пожаре на зерновых складах в Гавриловке Барвенковского района. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К моменту прибытия пожарных горели два склада, огонь охватил площадь 800 квадратных метров, а также была угроза распространения на соседние склады. К тушению привлекли бригады из Лозовой, а также пожарный поезд из Славянска Донецкой области. Около 02:20 пожар удалось локализовать.

 

 

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