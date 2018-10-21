У Харківській області загорілися склади з зерном

Фото: пожежа на зернових складах (kharkiv.dsns.gov.ua)

У Гаврилівці горять склади з зерном соняшнику та пшениці

У Барвінківському районі Харківської області загорілися склади з зерном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області.

Повідомляється, що вночі надійшло повідомлення про пожежу на зернових складах в Гаврилівці. Пожежа виникла в складському приміщенні з насінням соняшнику і швидко перекинулася на сусідній склад із зерном пшениці.

До моменту прибуття пожежних горіли два склади, вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, а також була загроза розповсюдження на сусідні склади. До гасіння залучили бригади з Лозової, а також пожежний поїзд зі Слов'янська Донецької області. Близько 02:20 пожежу вдалося локалізувати.

"Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа на складах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області згорів туристичний автобус. В результаті інциденту потерпілих немає.

До цього стало відомо, що на пожежах в Україні з початку року загинули майже 1,3 тис. осіб.