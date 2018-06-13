Синоптики  попереджають про підйом рівнів води у річках на західній Україні

Рівень води підніметься у рiчках басейнiв Сяну та Днiстра

Синоптики попереджають про підйом рівнів води та утворення локальних селевих потоків на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Попередження про підйом рівнів води у річках та утворення локальних селевих потоків. За даними Укргідрометцентру, 13 червня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська область) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті.