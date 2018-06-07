Пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті очікується 7-8 червня

Синоптики попереджають про пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з очікуваними зливами в другій половині 7 та 8 червня на Закарпатті можливе формування значного мiсцевого стоку, на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, та утворення невеликих локальних селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні протягом 7-8 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.