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Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках на западной Украине

НовостиОбщество    13.06.2018 - 09:06
Иллюстративное фото ((Pixabey)
Иллюстративное фото ((Pixabey)

Уровень воды поднимется в реках бассейнов Сяна и Днестра

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды и образования локальных селевых потоков на реках бассейнов Сяна и Днестра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Предупреждение о подъеме уровней воды в реках и образования локальных селевых потоков. По данным Укргидрометцентра, 13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о повышение уровней воды в реках на Закарпатье.

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Теги публикации: уровень, вода, Днестр, Львовская область, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Гидрометцентр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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