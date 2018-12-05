Синоптики попереджають про ожеледицю та мокрий сніг у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Температура у Києві сьогодні становитиме до +3

У Києві сьогодні, 5 грудня 2018, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

Зазначається, що у Києві протягом дня очікується дощ із мокрим снігом. Подекуди на дорогах ожеледиця. Погода загалом буде хмарною з проясненнями, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура від +1 до +3.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА радить водіям дотримуватись дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань. Також при погіршенні погодних умов та у зв'язку із ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, практично на всій території України пройдуть дощі зі снігом, температура повітря вдень від 0 до +6. Зокрема, у центральних областях очікуються переважно дощі, у західних - дощі зі снігом, на півдні та сході - подекуди дощі, хмарно із проясненнями. У Криму - сонячно.