В Україні з 14 листопада очікується сніг

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Сніг очікується у Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях

В Україні з 14 листопада 2018 року очікується сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як зазначається, 14 листопада мокрий сніг очікується у Київській та Чернігівській областях, а у Житомирській та Вінницькій областях, за даними синоптиків очікується мокрий дощ зі снігом. За даними синоптиків, 14 листопада на заході країни пройдуть дощі, на решті території - сонячно та без опадів.

Згідно з даними синоптиків, 14 листопада, вночі температура опуститься до -10 градусів морозу, вдень максимальна температура складе +13.

Фото: прогноз на 14 листопада

За даними синоптиків, сніг в Україні очікується і 15 листопада. На більшості території країни 15 листопада дощитиме, а у Київській, Житомирській, Донецькій, Чернігівській, Запорізькій областях очікується мокрий сніг з дощем.

За даними синоптиків, 15 листопада, вночі температура опуститься до -5 градусів морозу, вдень максимальна температура складе +9.

Фото: прогноз на 15 листопада

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні сьогодні, 12 листопада, в деяких областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.