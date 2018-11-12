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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві 12 листопада без опадів, вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 12 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень від -4 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +6 до +13, вночі від -1 до +4. На півночі теж без опадів, вдень від -1 до +5, вночі від -3 до +1.

В центральній частині вдень від +1 до +5, вночі від -3 до +1. На сході також без опадів, вдень від -4 до -2, вночі від -6 до -2. На півдні теж сухо, температура вдень від +3 до +8, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4, без опадів.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Фото: прогноз на 12 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 листопада без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про туман в Україні Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13
Новини України ГідрометцентрДСНС
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