Синоптики попереджають про зливи та град на заході України

Протягом двох днів в Україні буде переважати надзвичайна пожежна небезпека

В західних регіонах України 12 серпня очікуються сильні зливи і град. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі 12 серпня у західних областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. Крім того, 12-13 серпня в Україні буде переважати надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також повідомляється, що в Київській області 12-13 серпня в більшості районів очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 12-13 серпня в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Також, за даними Гідрометцентру, впродовж 12 серпня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська область) очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові в житловому будинку через вибух газу сталася пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, що в результаті вибуху постраждали 5 осіб. Було евакуйовано 12 осіб.