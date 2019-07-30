На Київ насувається гроза

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Сьогодні протягом доби в Києві гроза та шквали вітру

Погода у Києві у найближчі години погіршиться, очікується посилення вітру та гроза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український Гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні буде мінлива хмарність, вдень повсюди короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень +25-27 тепла.

"Сьогодні, 30 липня, у найближчі 2-3 години із утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у столиці 29-31 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +24+26, а вночі очікується +15+17. В інших регіонах України зокрема, у західних, східних та центральних областях сьогодні дощі та грози. Синоптики зазначають, що у центральних областях також погіршиться погода. На півдні України сьогодні сонячно, без опадів. Також сонячно в Криму та Кримській області. Там температура повітря вдень складе +30+32, а вночі +17+19.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко писала, що в Україну йде чергове похолодання. Вона писала, що вчора був останній спекотній день.