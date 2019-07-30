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Синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 12:36
Синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря в серпні становитиме +19+24

Погода в Україні у серпні очікується теплою, температура повітря на 1,5-2 градуси перевищуватиме середні показники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, серпень в Україні очікується теплим - до +24 градусів.

"Середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла, в гірських районах 16-18 градусів тепла,  що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується на рівні 36-84 мм, у Карпатах - 104-122 мм. Такі показники знаходяться в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов - у західній, центральній та східній частинах країни можливі дощі з грозами. 

Як писало РБК-Україна, за даними синоптика Наталки Діденко, з 1 серпня в Україні очікується різке похолодання і дощі, місцями температура повітря опуститься до +18+20 градусів. Також синоптик повідомляла, що завтра, 31 липня, температура повітря на півночі і північному сході опуститься до +18+22 градусів.

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