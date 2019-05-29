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Синоптики попереджають про град у західних областях

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 09:11
Синоптики попереджають про град у західних областях
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Захід України накриють сильні дощі з градом

Сьогодні, 29 травня, очікується погіршення погоди на заході України, зокрема, прогнозуються сильні дощі з градом. Про це йдеться в повідомленні Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 29 травня у західній частині країни очікуються грози, місцями сильний дощ, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що сьогодні на решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний буде дути зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18, а вдень потеплішає від +24 до +29. У південних і східних областях температура повітря місцями прогріється від +30 до +32.

Крім того, на заході країни оголосили загрозу затоплення доріг. Зокрема, очікується підйом рівня води на річках басейну Прип'яті, в результаті чого очікується затоплення заплав, сільськогосподарських угідь та господарських споруд, а також доріг місцевого значення в ряді сіл Любешівського та Маневицького районів Волинської області, а також Сарненського району Рівненської області.

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
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