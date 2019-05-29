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Захід України знову накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 08:00
Захід України знову накриють дощі з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +28

Погода в Україні 29 травня 2019 буде переважно сухою, дощі з грозами накриють тільки західні області, температура повітря вдень сягатиме +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сонячно і без опадів, температура вдень від +29 до +32, вночі від +12 до +14. У центральних регіонах вдень від +26 до +32, вночі від +16 до +18. На півдні сонячно, температура повітря вдень від +27 до +29, вночі від +16 до +18. У Криму також без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +21 до +23, вночі від +12 до +14. У північних областях переважно без опадів, вдень від +22 до +28, вночі від +13 до +18.

Захід України знову накриють дощі з грозами

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 29 травня без опадів, температура повітря вдень становитиме від +26 до +28, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Зазначимо, 31 травня та 1-2 червня в столиці очікуються дощі, температура повітря дещо знизиться.

Захід України знову накриють дощі з грозами

Фото: погода в Києві та області

Завтра в Україні буде сонячно і без опадів
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