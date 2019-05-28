ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На заході України оголосили загрозу затоплення доріг

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 09:54
На заході України оголосили загрозу затоплення доріг
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Також зберігається загроза підтоплень населених пунктів

Погода на заході України 28 травня буде сприяти затоплення доріг і населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав і сільгоспугідь.

Крім того, 28 травня на річках басейну Прип'яті на 0,2-0,8 м над рівнями станом на 08:00 24 травня з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь та господарських споруд. Можливе затоплення доріг місцевого значення, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь в ряді сіл Любешівського та Маневицького районів Волинської області, а також Сарненського району Рівненської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 травня у західній частині пройдуть дощі з грозами, на решті території переважно без опадів. За даними синоптиків, у четвер і п'ятницю, 30-31 травня, до України знову повернуться дощі. До кінця тижня на заході країни очікується похолодання, а з наступного понеділка, 3 червня, воно пошириться на більшість областей.

На заході України пройдуть дощі з грозами
Новини України ДСНСзатоплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся