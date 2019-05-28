На заході України оголосили загрозу затоплення доріг

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Також зберігається загроза підтоплень населених пунктів

Погода на заході України 28 травня буде сприяти затоплення доріг і населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав і сільгоспугідь.

Крім того, 28 травня на річках басейну Прип'яті на 0,2-0,8 м над рівнями станом на 08:00 24 травня з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь та господарських споруд. Можливе затоплення доріг місцевого значення, господарських об'єктів і сільськогосподарських угідь в ряді сіл Любешівського та Маневицького районів Волинської області, а також Сарненського району Рівненської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 травня у західній частині пройдуть дощі з грозами, на решті території переважно без опадів. За даними синоптиків, у четвер і п'ятницю, 30-31 травня, до України знову повернуться дощі. До кінця тижня на заході країни очікується похолодання, а з наступного понеділка, 3 червня, воно пошириться на більшість областей.