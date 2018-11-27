Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких областях - налипання мокрого снігу та ожеледь на дорогах

В Україні сьогодні, 27 листопада, у більшості областей очікується ускладнення погодних умов. В окремих районах - налипання мокрого снігу та ожеледь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляється, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).

Окрім того, на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 27 листопада 2018 на всій території України очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +11. У Києві пройде дощ з мокрим снігом, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Окрім того, в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах 27 листопада у Києві.

За данними синоптиків, у Києві 27 листопада хмарно, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4 градуси морозу.