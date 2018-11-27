Негода в Україні знеструмила 85 населених пунктів

Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Населені пункти знеструмлені в Тернопільській і Чернівецькій областях

В результаті погіршення погодних умов в Тернопільській і Чернівецькій областях знеструмлено 85 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що з 26 на 27 листопада в результаті погіршення погодних умов (дощ, місцями мокрий сніг, пориви вітру) та спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 85 населених пунктів у 2 областях, а саме: Тернопільська - 46, Чернівецька - 39.

Також повідомляється, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Крім того, в ДСНС зазначили, що на ранок 27 листопада забезпечено рух автотранспорту на дорогах.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про снігопади і ожеледиці в Україні. Зокрема, сьогодні погіршення погодних умов очікується у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької і Луганської областей.