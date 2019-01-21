Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у Києві від -6 до -8 градусів морозу

У Києві завтра, 22 січня 2019 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві очікується мінлива хмарність, вітер 3-8 м/с, температура повітря вночі становитиме від -11 до -13 градусів морозу, вдень - від -6 до -8 градусів морозу, на дорогах ожеледиця.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві через ожеледицю за минулі вихідні, 19-20 січня, отримали травми майже 200 осіб. Крім того, у вказаний період три киянина отримали переохолодження і один обмороження. Випадків травмування внаслідок падіння бурульок у столиці не зареєстровано.

Як писало РБК-Україна, в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 21 січня зберігається значна сніголавинна небезпека. Крім того, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.