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У Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 11:30
У Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб
Ілюстративне фото (facebook.com phc.org.ua)

Також були випадки переохолодження та обмороження

У зв'язку із ожеледицею у Києві за минулі вихідні, 19-20 січня, отримали травми майже 200 осіб. Про це заявила прес-секретар департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44.ua.

За її словами, за минулі вихідні в Києві зареєстрували 174 випадки травмування через ожеледицю.

"З них 7 дітей потрапили в травмпункти", - розповіла Вишневська.

Крім того, в ці дні ще три киянина отримали переохолодження і один обмороження. Випадків травмування внаслідок падіння бурульок у столиці не зареєстровано.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що на дорогах місцями ожеледиця, без істотних опадів.

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках і озерах, рятувальники закликали громадян не виходити на тонкий лід, і застерегти від цього своїх дітей.

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