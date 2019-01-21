Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве от -6 до -8 градусов мороза

В Киеве завтра, 22 января 2019 года, ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра в Киеве ожидается переменная облачность, ветер 3-8 м/с, температура воздуха ночью составит от -11 до -13 градусов мороза, днем - от -6 до -8 градусов мороза, на дорогах гололедица.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за гололеда за минувшие выходные, 19-20 января, получили травмы почти 200 человек. Кроме того, в указанный период три киевлянина получили переохлаждение и один - обмороженин. Случаев травмирования в результате падения сосулек в столице не зарегистрировано.

Как писало РБК-Украина, в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей 21 января сохраняется значительная снеголавинная опасность. Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.