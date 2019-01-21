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В Карпатах оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 08:16
В Карпатах оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (УНІАН)

В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги

В горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 21 січня зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Окрім того, як зазначається, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

"21 січня на дорогах ожеледиця. Вночі в південних та центральних, вдень у східних областях подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь (рівень небезпечності жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. 

Згідно з інформацією синоптика Наталії Діденко, протягом 21-22 січня Україну будуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть із собою сніг та посилення вітру, а місцями – хуртовини. На крайньому півдні та на південному сході сніг буде "мокрим".

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